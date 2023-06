Pastor incita evangélicos a pedirem a Deus que arrebente a mandíbula de Lula da Silva

Num novo episódio de radicalismo religioso, um pastor evangélico simpatizante do ex-presidente Jair Bolsonaro incitou os fiéis da sua igreja a pedirem a Deus que parta a mandíbula do presidente Lula da Silva e que faça adoecer os juízes do Supremo Tribunal Federal, onde tramitam várias acções contra Bolsonaro. O pastor Anderson Silva, líder da Igreja Vivo Por Ti, de Brasília, fez o apelo num podcast divulgado no seu canal no Youtube ao lado do deputado federal de extrema-direita Nicolas Ferreira, aliado do antigo governante, que riu ao ouvir o incitamento.

"Talvez a gente não está orando na intensidade da Fé. O guerreiro é Deus, ele é capaz de destruir o imperador da Terra. Falta essas orações imprecatórias dos salmistas, Senhor, mata meus inimigos, parte os dentes dos meus inimigos. Falta a gente orar assim, Senhor, arrebenta a mandíbula do Lula. Senhor, prosta enfermos os juizes do Supremo para que eles te conheçam no leito de enfermidade", disse o pastor, evidenciando falhas gritantes no seu conhecimento da língua portuguesa e, mais ainda, dos ensinamentos bíblicos que defendem o amor pelo próximo e a compaixão cristã.





O podcast em vídeo foi gravado em 15 de maio, mas só agora repercutiu e viralizou nas redes sociais, assumindo proporção tão grande a ponto de o ministro da Justiça, Flávio Dino, ter anunciado esta sexta-feira que determinou à Polícia Federal que entre no caso, pois ameaçar alguém, ainda mais o presidente da República, é crime. Mas o pastor não parece ter-se amedrontado e reagiu este sábado nas suas redes sociais desafiando o ministro.

"Achas que terei algum medo de vocês por colocarem uma instituição séria como a Polícia Federal como se fossem teus rapazes de recados? Me poupe. Flávio Dino quer me impedir de orar, mas continuarei orando para que todos vocês sejam nocauteados por Deus. Um dia virá o grande dia, e Deus fará justiça contra os infiéis", escreveu o radical pastor no seu Instagram.