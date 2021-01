Pastora abandona igreja para ganhar dinheiro como stripper

Nikole Mitchell mudou radicalmente a sua vida depois de deixar de ser pastora numa igreja do Ohio para passar a ganhar dinheiro... como stripper.



De acordo com o jornal "New York Post", a mulher, mãe de três filhos, mudou-se para a Califórnia há três anos para se dedicar à indústria do sexo.





Com mais de 120 mil seguidores no Instagram , a ex-pastora ganha agora mais de 82 mil euros (100 mil dólares) por mês, mais do que ganhava durante um ano inteiro.A assinatura da sua conta OnlyFans e das sessões por Zoom têm um custo de pouco mais de 12 euros por mês (15 dólares).



No Instagram, Mitchell, justifica a mudança de vida com a desilusão com o cristianismo depois das revelações sobre a sua bissexualidade perante a igreja.