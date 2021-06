O fundador e patrão da Amazon, Jeff Bezos, anunciou que será um dos passageiros na primeira viagem tripulada do foguetão espacial da sua empresa Blue Origin, marcado para o próximo dia 20 de julho.









“Desde que tinha 5 anos que sonho em viajar no espaço. No dia 20 de julho, vou realizar esse sonho na companhia do meu irmão. Será a minha maior aventura, com o meu melhor amigo”, afirma Bezos num vídeo publicado no Instagram.

Jeff e Mark Bezos vão partilhar a viagem com o vencedor do leilão organizado pelo patrão da Amazon para escolher o primeiro passageiro do foguetão ‘New Shepard’. O leilão, que já atraiu mais de 5200 licitações provenientes de 136 países, termina no dia 12 e a licitação mais alta ia esta segunda-feira nos 2,8 milhões de dólares (2,3 milhões de euros).





O foguetão autónomo reutilizável desenvolvido pela empresa Blue Origin tem capacidade para transportar até 6 passageiros e atingir uma altitude de 100 quilómetros, já no espaço suborbital, permitindo sentir durante alguns minutos a ausência de gravidade e avistar a curvatura da Terra a partir de seis janelas de observação.





Bezos torna-se assim o vencedor da corrida ao espaço que manteve com outros dois bilionários, Elon Musk, da Tesla, e Richard Branson, da Virgin, cujos projetos de turismo espacial estão mais atrasados.