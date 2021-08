Patrão do rum Monkey morre ao fazer salto mortal durante concerto

O fundador e CEO da Evolution Spirits Inc, empresa de bebidas alcoólicas que produz o famoso Monkey Rum, morreu ao tentar fazer um salto mortal nas bancadas do estádio Citi Field, em Queens, Nova Iorque, durante um concerto dos Dead&Company. O empresário caiu de uma altura de cerca de 15 metros e, segundo testemunhas bateu com a cabeça no chão, tendo morte imediata.

Ian Crystal, de 46 anos, estava a assistir ao espectáculo quando, no intervalo, tentou fazer a acrobacia, que terminou em tragédia, com o empresário a cair desamparado da bancada localizada no quinto andar do estádio.

"Estava a tentar fazer um salto quando caiu e aterrou numa bancada abaixo", confirmou a polícia de Nova Iorque, que imediatamente acorreu ao local e investiga o caso. Há suspeitas de que Ian Crystal tivesse estado a consumir bebidas alcoólicas antes da tragédia.

"Já não respondeu ou reagiu quando caiu de cabeça. Era impossível ter sobrevivido. Acho que tinha estado a beber, pelo menos cheirava a álcool", relatam testemunhas ao New York Post, recordando que o irmão de Ian apareceu pouco depois e foi informado do que havia acontecido, desfazendo-se em lágrimas.

O empresário tem sido alvo de uma série de homenagens nas redes sociais.