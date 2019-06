Patrick atingiu a puberdade com dois anos. Conheça a condição rara que transformou um bebé num adolescente

Patrick Burleigh nasceu com uma condição rara, atingindo a puberdade com apenas dois anos. Atualmente, é escritor, casado e pai de um rapaz. No entanto, até chegar aqui, o norte-americano de 34 anos sofreu com preconceitos, foi expulso da escola, consumiu drogas e esteve preso.

A história de Patrick começa ao ser diagnosticado com uma condição genética hereditária chamada de testotoxicoce, ou puberdade precoce, que é causada por mutações de genes, responsáveis por ativar a ovulação em mulheres e a produção de testosterona em homens.

Em declarações ao site basileiro G1, Patrick contou que aos três anos já tinha os níveis de testosterona iguais a um adolescente de 14 anos, uma vez que a sua condição o tinha feito crescer mais rápido.

"Não me encaixava na escola e no mundo em geral. Isso marcou a minha infância desde muito cedo", recordou.

Geralmente as pessoas não costumavam acreditar na condição de Patrick. "Como tinha pelos pubianos e parecia ser mais velho, uma mulher repreendeu a minha mãe, gritou connosco e ainda nos envergonhou", contou Patrick, sobre um episódio em que a mãe o tinha levado a uma aula de natação com quatro anos.

O homem explicou que, apesar do seu pai ter passado pela mesma condição que ele, nunca tinham falado sobre o assunto, uma vez que "a sua infância foi traumática".



"Ele não queria falar sobre isso e nunca se sentou comigo quando eu era criança para me explicar o que eu estava a sentir e como lidar com aquilo", conta o homem de 34 anos.

O tratamento

Os pais de Burleigh procuraram ajuda médica quando ele tinha cerca de dois anos. Através de um anúncio num jornal, a mãe descobriu que estavam à procura de pessoas para um estudo sobre esta condição. Ele passou a ficar uma semana no hospital a cada semestre, de modo a conseguir participar no estudo e receber um tratamento gratuito.

"Eles faziam-me uma série de exames. Mediam os meus testículos para saber a minha idade fisiológica. Era incómodo, mas acostumei-me. Só me deitava na maca e deixava que me examinassem. Ser diferente é estar constantemente a ser analisado", explicou ao G1.

Drogas, expulsão da escola e prisão

Burleigh comportava-se como uma criança e um adolescente ao mesmo tempo. Como não tinha controlo das suas emoções, entrou em confrontos com outros colegas e teve vários problemas no ensino básico. "Comecei a fumar aos 9 anos, a fazer graffitis e a fumar marijuana", contou.

Aos 12 anos, envolveu-se com uma adolescente e consumiu LSD na escola, acabando por ser preso. Mais tarde foi expulso da instituição e proibido de frequentar qualquer outra escola da região.

A mudança

Aos 14 anos, conseguiu mudar-se novamente para uma escola perto de casa e começou a sentir-se mais confortável, dedicando-se aos estudos e ao desporto. Após concluir os estudos, encontrou o caminho na escrita e foi nos livros que descobriu um refúgio para conseguir falar sobre o passado.

Recentemente, Patrick descobriu que o bisavô – que sofreu da mesma condição – esteve na II Guerra Mundial com apenas 13 anos, no entanto, o seu filho, agora com quatro anos, não herdou da testotoxicose.