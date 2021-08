Pedófilo assassinado em cadeia do Brasil em crime bárbaro

Um pedófilo a cumprir pena na cadeia de Peco, na cidade brasileira de Cruzeiro do Oeste, no estado do Paraná, foi encontrado morto na cela, com o coração arrancado e os genitais cortados. Alex Sandro de Souza Mota, de 30 anos, foi brutalmente assassinado por outros reclusos.









De acordo com as autoridades policiais, Alex foi encontrado caído no chão da cela, com os genitais decepados dentro da própria boca. A arma do crime estava próxima do corpo: uma escova de dentes afiada e modelada, com uma lâmina de barbear na ponta.





Leia também Recluso vinga-se e mata colega de cela pedófilo que violou a irmã O pedófilo, que estava a cumprir pena por violar a enteada de apenas cinco anos, foi morto com um golpe fatal no pescoço, sendo depois o corpo mutilado.

A polícia brasileira já identificou os três reclusos suspeitos, que têm entre 22 e 31 anos.





Um deles esfaqueou o homem no pescoço, tendo os outros dois tratado de mutilar o corpo. O coração de Alex foi encontrado cortado dentro de um caixote do lixo. O crime ocorreu na passada quarta-feira, mas só agora foi revelado pelos guardas daquele estabelecimento prisional.



Segundo as autoridades, o local do crime foi limpo a fundo pelos reclusos, na esperança de não serem apanhados. Mas os vestígios de ADN deixados durante a prática do brutal homicídio acabaram por conduzir aos suspeitos. O corpo de Alex foi removido e levado para o Instituto Médico-Legal de Umuarama, onde foi autopsiado. A investigação ao caso continua.