Pedófilo homicida pede perdão aos pais das vítimas

Marc Dutroux escreveu aos progenitores de quem assassinou mais de 20 anos após os crimes.

Por Francisco J. Gonçalves | 09:08

Mais de 20 anos após os crimes que horrorizaram a Bélgica, o assassino e pedófilo Marc Dutroux escreveu uma carta aos pais das vítimas, prontificando-se a responder a questões sobre os raptos e homicídios para "ajudar a sarar as feridas".



Preso desde 1996, Dutroux vai ter em breve uma audiência para avaliar se pode sair em liberdade condicional, e a carta poderá não passar de uma manobra para conquistar a simpatia dos juízes.



Dutroux, atualmente com 61 anos, violou cinco menores nos anos 80. Foi libertado após três anos e, em 1995 e 1996, raptou outras seis. Duas adolescentes e duas meninas de oito anos morreram. Outras duas meninas, de 12 e 14 anos, foram violadas e torturadas, mas sobreviveram.



As famílias das vítimas rejeitaram a aproximação do pedófilo, considerando-a uma manobra cínica para tentar sair da cadeia. Gino Russo, pai de Melissa, uma das duas meninas de oito anos presas numa cave até morrerem de fome, disse que nunca lhe perdoará. A mulher, Carine Russo, acusou Dutroux de "tortura moral".