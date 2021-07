Pedra parte vidro de camião e mata menina de 10 anos

Kambrie Horsley

Menina de dez anos morreu na segunda-feira depois de ter sido atingida por uma pedra na cabeça. Segundo o Mirror, a pedra bateu no vidro do camião onde a menina seguia, no lugar do passageiro, com o pai e atingiu a criança na cabeça.foi levada para o hospital onde acabou por morrer devido aos ferimentos graves. O acidente ocorreu em Idaho, nos Estados Unidos da América.As autoridades afastaram qualquer hipótese de crime considerando a morte da menina de 10 anos um "trágico acidente", apesar da pedra ter sido levantada por um outro véiculo que passou no local naquele momento, explica o jornal britânico.