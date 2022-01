Sete crianças entre os 13 mortos num incêndio em habitação nos EUA

Há sete crianças entre os 13 mortos num incêndio ocorrido na manhã desta quarta-feira em Filadélfia, nos Estados Unidos. O fogo deflagrou no segundo andar do edifício de três pisos localizado na zona de Fairmont, um subúrbio pobre da principal cidade do Estado da Pensilvânia.



Duas pessoas foram resgatadas das chamas em estado considerado grave.

NEW: neighbor Kyle Medernach took this video of the deadly blaze this morning. @phl17 pic.twitter.com/SoHiCNSPqk — Kelsey Fabian (@KelseyPHL17) January 5, 2022

O presidente da câmara de Filadélfia, Jim Kenney, disse aos jornalistas que "este é um dos dias mais trágicos na história da cidade".Relativamente ao balanço das vítimas, Kenney referiu que se trata de uma situação "dinâmica" o que deixa a porta aberta à existência de mais mortos. No edifício de três andares moravam 26 pessoas.Os bombeiros chegaram ao local às 6h40 locais (11h40 em Lisboa), segundo informaram as autoridades.