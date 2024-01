Pelo menos 20 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas, esta quarta-feira, em duas explosões perto de um cemitério na cidade de Kerman, no Irão, onde se realizava uma cerimónia para assinalar a morte do general, Qassem Soleimani."Várias botijas de gás explodiram na estrada que conduz ao cemitério". Ainda não é claro se as explosões foram causadas por botijas de gás ou por um ataque terrorista", afirmou um funcionário local, citado pela agência Reuters.O local foi evacuado e os feridos estão a ser assistidos.