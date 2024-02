Pelo menos 25 mortos e oito feridos em avalanche no Afeganistão

Pelo menos 25 pessoas morreram e oito ficaram feridas na avalanche no nordeste do Afeganistão, depois de uma forte queda de neve ter atingido a maior parte do país, informou esta segunda-feira o Ministério de Gestão de Desastres.

"Por causa do deslizamento de terra, cerca de 25 dos nossos cidadãos foram mortos e oito ficaram feridos", disse o porta-voz do ministério, Janan Sayeq, num vídeo enviado à imprensa, acrescentou que o número de vítimas pode subir ainda mais.





Pelo menos 30 continuam desaparecidas, disse esta segunda-feira um responsável provincial, depois de uma forte queda de neve ter atingido a maior parte do país.

A avalanche devastou a aldeia de Nakre, no vale de Tatin, no domingo à noite.