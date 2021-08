Pelo menos 40 feridos e mortos desde o início da semana no aeroporto de Cabul

Pelo menos 40 pessoas morreram ou estão gravemente feridas desde o caos que se instalou no aeroporto de Cabul, no Afeganistão. A informação é avançada pelo canal de notícias afegão TOLO News que diz haver relatos de dezenas de desaparecidos.Destes desaparecidos há pelo menos 40 que estarão mortos ou terão ficado feridos durante os tiroteios, debandada e queda do avião dos EUA no aeroporto.Várias famílias relatam não ter notícias dos filhos desde que estes foram para o aeroporto da capital afegã numa tentativa de fugir ao controlo dos talibãs.Imagens partilhadas nas redes sociais desde o início da semana mostram centenas de pessoas a agarrarem-se a um avião dos EUA numa tentativa desesperada para fugir do país, ainda que isso implicasse a própria vida. Nessas imagens foi possível ver pelo menos duas pessoas cair do avião após este ter levantado voo.O cenário no país é de medo pelo futuro e caos. Centenas lutam por abandonar o país agora controlado por talibãs.