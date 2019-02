Pelo menos 50 mortos em dois dias após consumo de álcool adulterado

Licores ingeridos na índia continham metano, produto químico que ataca o sistema nervoso central.

Por Lusa | 06:16

Pelo menos 50 pessoas morreram entre quinta e sexta-feira no nordeste da Índia devido ao consumo de álcool adulterado, indicaram as autoridades.

De acordo com um responsável da polícia local, Julie Sonowal, as vítimas eram, na sua maioria, trabalhadores de uma plantação de chá dos distritos de Golaghat e Jorhat, no estado de Assam, no nordeste do país.

Após o consumo de licores com metano, produto químico que ataca o sistema nervoso central, vários trabalhadores ficaram inconscientes e foram hospitalizados na quinta-feira.