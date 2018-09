Pelo menos cinco mortos em enxurrada no México

Pascual Sigala garantiu que os serviços de emergência estão a trabalhar para encontrar pelo menos nove pessoas dadas como desaparecidas.

Por Lusa | 19:34

Pelo menos cinco pessoas morreram no México quando uma enxurrada com cerca de metro e meio de altura de água atingiu as ruas da cidade Periban, anunciaram esta segunda-feira as autoridades, que continuam a procurar as pessoas desaparecidas.

O secretário do Interior do estado de Michoacán, no sudoeste do país, referiu que já foram encontradas cinco vítimas mortais.

Pascual Sigala garantiu que os serviços de emergência estão a trabalhar para encontrar pelo menos nove pessoas que foram dadas como desaparecidas devido à intempérie.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">*World Weather* Deadly flash floods hit Periban and Michoacán, Mexico yesterday, September 23. At least 3 fatalities reported. Report: Alerta roja <a href="https://t.co/2btDVBCEcU">pic.twitter.com/2btDVBCEcU</a></p>— severe-weather.EU (@severeweatherEU) <a href="https://twitter.com/severeweatherEU/status/1044205507966316544?ref_src=twsrc%5Etfw">September 24, 2018</a></blockquote>

