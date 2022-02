Pelo menos dois mortos e cinco feridos em ataque contra base militar na Colômbia

Pelo menos duas pessoas, um civil e um soldado, morreram e cinco ficaram feridas no sul da Colômbia, num ataque com explosivos contra um base militar, disseram as autoridades.

O ataque foi perpetrado esta quarta-feira contra a caserna do batalhão de infantaria 21, localizada no município de Granada, no departamento de Meta, segundo o exército.

O comandante da quarta divisão do exército, general Antonio Beltrán Díaz, atribuiu o ataque a um grupo dissidente das antigas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), conhecido como "Jorge Briceño", que tentou "trazer um carrinho de motocicleta com comida para algumas das unidades que estão acantonadas".