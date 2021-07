Pelo menos dois mortos e vários desaparecidos após chuvas fortes e cheias no norte da Índia

Dez pessoas estão desaparecidas e pelo menos duas foram dadas como mortas devido às chuvas fortes que provocaram deslizamentos de terra e inundações repentinas numa zona montanhosa no estado de Himachal Pradesh, na Índia.



Várias casas foram destruídas, as estradas ficaram danificadas e alguns carros foram levados pela força das águas, revelou um funcionário do governo, citado pela agência Reuters.

A Força Nacional de Reacção a Catástrofes destacou 50 funcionários para as operações de busca por sobreviventes no vale de Boh.

"O trabalho de resgate está em andamento", revelou Jindal, comissário adjunto do distrito, que confirmou também a limpeza do local.

As autoridades estão em alerta máximo e os turistas foram já aconselhados a adiarem as viagens ou a permanecerem em locais mais seguros, uma vez que a previsão aponta para a continuação das chuvas.