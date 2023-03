Pelo menos oito mortos em ataque a centro religioso em Hamburgo

Pelo menos oito pessoas morreram num ataque num salão das Testemunhas de Jeová em Hamburgo, disse esta sexta-feira a polícia alemã.

O número foi avançado no 'site' da polícia, no qual também se dá conta de um número indeterminado de feridos.





O atirador, que terá entre 30 e 40 anos, será um antigo membro da comunidade das Testemunhas de Jeová, revela a revista Spiegel, citada pela Reuters. O homem não era conhecido pelas autoridades como extremista.O diário Bild tinha noticiado anteriormente que o ataque gerara "um banho de sangue" e resultara em pelo menos sete mortos e oito feridos graves.

As autoridades ainda não divulgaram o possível motivo para o tiroteio de quinta-feira à noite na segunda maior cidade da Alemanha, no norte do país.