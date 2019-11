Onduidelijkheid in de Grote Marktstraat waar steekpartij was met meer gewonden. Hoeveel, wie, waar precies en of dader is gepakt niet duidelijk. #politie pic.twitter.com/KXlzjWM4FR — Maaike Kraaijeveld (@KraaijeveldM) November 29, 2019

Pelo menos três pessoas foram esfaqueadas esta sexta-feira num ataque numa das principais ruas da cidade de Haia, na Holanda.O incidente aconteceu na rua Grote Markstraat, de acordo com o jornal De Telegraaf.A mesma publicação avança que as autoridades estão à procura de um suspeito que se colocou em fuga, um homem que terá entre 45 e 50 anos e está vestido com um fato de treino cinzento e com um lenço.Numa mensagem na rede social Twitter, a polícia holandesa referiu que o incidente ocorreu na principal rua comercial da cidade, não avançando mais detalhes.Este incidente acontece horas depois de um homem ter esfaqueado várias pessoas na Ponte de Londres, em Inglaterra. Este ataque terrorista fez duas mortes, além da do atacante, e vários feridos, alguns em estado grave, segundo fontes oficiais citadas pela imprensa britânica.Em atualização