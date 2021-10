Pelo menos um morto durante protesto contra juiz do processo da explosão no porto de Beirute

Uma manifestação contra o juiz que decidiu, na terça-feira, suspender a investigação à explosão no porto de Beirute, no Líbano, resultou, esta quarta-feira, em violência armada, causando pelo menos um morto e oito feridos.

A capital do Líbano tornou-se rapidamente num caos de ambulâncias e sirenes, depois de terem sido disparados tiros durante a manifestação, que se realizava frente ao Palácio da Justiça.

O protesto foi convocado pelo movimento xiita libanês Hezbollah, que, na quarta-feira, acusou os Estados Unidos de interferir na investigação sobre a explosão do ano passado no porto de Beirute, com o objetivo de o envolver e aos seus aliados.