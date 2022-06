"Pensava que estava a sonhar": Estudante descobre gravidez ao dar à luz em casa de banho

Jess Davis, uma estudante universitária do Reino Unido, preparava-se para a sua festa de aniversário quando foi surpreendida com o nascimento do filho. A jovem, de 20 anos, deu à luz um menino na casa de banho de casa, sem saber que estava grávida."Quando ele nasceu foi o maior choque da minha vida. Pensava que estava a sonhar", contou Jess, citada pelo The Independent. Sem muitos sintomas durante a gestação, a estudante pensava que as dores abdominais que tinha surgiam por causa do período."Era suposto ter dado uma festa em casa naquela noite, para celebrar o meu aniversário no dia seguinte. Tomei um banho para me sentir melhor, mas as dores só aumentaram".Depois que o filho nasceu, Jess ligou para a sua melhor amiga Liv King, que só acreditou na história ao receber uma fotografia do bebé. A colega aconselhou que chamassem uma ambulância.A estudante, e agora mãe, foi levada para o Hospital Princess Anne, em Southampton, onde Freddie recebeu todos os cuidados necessários. Os médicos afirmam que, apesar do dramático parto, ambos estão saudáveis.