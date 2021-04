Perda de memória, alucinações e atrofia muscular: Médicos estudam nova doença mental

Há uma nova doença mental misteriosa que está a deixar médicos e investigadores preocupados.



A patologia foi detetada em vários pacientes da província de New Brunswick, no Canadá, que revelaram episódios de perda de memória, alucinações e atrofia muscular.







A investigação, até então mantida em segredo, foi descoberta após a agência de saúde pública da província canadiana ter pedido aos médicos especial atenção a sintomas semelhantes à doença de Creutzfeldt-Jakob, uma doença cerebral rara e mortal.



Primeiros casos

Segundo os investigadores, citados pelo jornal britânico, o primeiro caso foi diagnosticado em 2015. Em 2019, foram descobertos mais 11 casos e no ano seguinte mais 24 casos. Este ano foram já detetados seis pacientes com a patologia. Cinco pessoas morreram.



Sintomas

Os pacientes começaram por reportar dores e espasmos, associados à ansiedade e depressão. No entanto, Alier Marrero, o neurologista que liderou a investigação de New Brunswick, revelou que os mesmos doentes começaram a apresentar um quadro mais grave, nomeadamente perda de massa muscular ao final de 18 meses e, em alguns casos, alucinações.



Nova doença? Casos únicos?

Os investigadores têm agora de realizar extensos estudos sobre os pacientes para descartar outras doenças associadas.



Dos casos conhecidos, a maioria está ligada à península Acadian. Resta agora analisar parâmetros como a saúde ambiental e zoonoses (infecções transmitidas de um animal para os seres humanos) para tentar descobrir a patologia neurológica.



Doença de Creutzfeldt-Jakob (CJD)

A doença de Creutzfeldt-Jakob é uma doença caracterizada pela deterioração progressiva da função mental, levando à demência. A doença, que provoca depressão, ansiedade, apatia, demência, alterações da marcha, movimentos musculares descoordenados ou dores persistentes, tem sintomas semelhantes aos apresentados agora pela nova patologia. No entanto, não foram confirmados até ao momento casos de CJD na região.