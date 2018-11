Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Personal trainer de atores internacionais encontrada morta na banheira

Mandy Blank morreu aos 42 anos.

15:02

A personal trainer norte-americana Mandy Blank, que treinou figuras públicas como os atores Jared Leto, Matt LeBlanc e Mickey Rourke, foi encontrada morta esta segunda-feira na casa onde morava em Los Angeles, nos Estados Unidos.



Segundo avança a imprensa internacional, Blank, que ficou conhecida no mundo do bodybuilding, foi encontrada morta pela empregada na banheira da residência.



A assistência médica ainda esteve no local, mas não chegou a tempo de impedir a morte da artista.



As autoridades vão proceder à autópsia para determinar a causa da morte.