Petições com milhares de assinaturas pedem regresso de Johnny Depp ao filme "Piratas das Caraíbas"

O julgamento de Johnny Depp contra a ex-mulher Amber Heard tem feito correr muita tinta. O ator, que acusa a ex-mulher de difamação, alega que as acusações e argumentos utilizados por Amber Heard têm prejudicado a sua carreira.



Prova disso é o mais recente filme de "Piratas das Caraíbas", que terminou cancelado devido aos rumores sobre os alegados abusos cometidos pelo ator.







Uma petição na Change.org conta já com milhares de assinaturas - quase 600 mil. Intitulada "Justiça para Johnny Depp", a petição é acompanhada de um texto esrito por Kimberly Giles, que acusa Amber Heard de ter arruinado a vida e carreira do ator.



Três milhões de pessoas assinam petição para expulsar Amber Heard do filme "Aquaman 2" Leia também "Queremos o Johnny Depp de volta ao papel do capitão Jack Sparrow", ultrapassa esta terça-feira as 810 mil assinaturas.



O início das acusações e dos processos

Em 2018, e dois anos depois do fim do relacionamento, Heard escreveu um editorial para o jornal The Washington Post onde mencionou que era vítima de violência doméstica, sem referir, no entanto, o nome do ator. Depp acabou por processar a ex-mulher pelo artigo, acusando-a de ofensas físicas e verbais. Por sua vez, Heard negou quaisquer acusações e interpôs novo processo contra a estrela de Hollywood.