Três milhões de pessoas assinam petição para expulsar Amber Heard do filme "Aquaman 2"

Amber Heard e Johnny Depp, conheceram-se em 2009 e foram casados entre 2015 e 2016. O casal revela que a relação foi marcada por episódios de violência física e psicológica.

Uma petição online criada em novembro de 2020 para que Amber Heard seja excluída do filme "Aquaman 2" já reuniu mais de três milhões de assinaturas.Os criadores da petição referem que a atriz deve ser afastada do filme, da mesma forma que Johnny Depp foi afastado de vários projetos profissionais, incluindo o próximo filme da sequela "Pirata das Caraíbas" após ser acusado de violência doméstica.Nas últimas semanas tem decorrido o julgamento no qual Johnny Depp acusa Amber Heard de difamação após a atriz o acusar de violência doméstica. O processo está a revelar declarações polémicas de ambas as partes.