Um petroleiro que saiu de Portugal bloqueou o canal do Suez durante cinco horas, anunciou a operadora do canal, originando receios de uma interrupção no tráfego marítimo semelhante à causada em março de 2021.

O navio-tanque Affinity V "encalhou no canal do Suez às 19h15" desta quarta-feira (18h15 em Lisboa), disse um porta-voz da Autoridade de Gestão do Canal de Suez à televisão egípcia Extra News.

"O trânsito está restabelecido e o petroleiro Affinity V foi libertado com sucesso" pouco depois da meia-noite (23h00 em Lisboa), anunciou esta quinta-feira a operadora do canal, adiantando que mobilizou os "serviços de salvamento do canal numa operação que mobilizou mais de cinco reboques".