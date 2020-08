Piloto de helicóptero morre a combater incêndio

helicóptero Bell UH-1H

Um helicóptero que combatia um incêndio florestal no centro da Califórnia caiu, na manhã de quarta-feira, e provocou a morte do piloto.A queda do hélicoptero gerou um novo incêndio com grande dimensão que acabou por se fundir com o que o aparelho estava a combater. O helicóptero era propriedade privada a serviço do governo para ajudar a controlar a situação que o estado norte-americano está a viver com cerca de 23 incêndios ativos.O piloto doera a única pessoa a bordo e ainda não terá sido identificado.Acredita-se que alguns dos incêndios são desencadeados por relâmpagos alimentados por uma onda de calor com ventos fortes que atingiu o estado. O governador da Califórnia, Gavin Newsoma decretou estado de emergência e obrigou a evacuação de 22 mil pessoas da área afetada.