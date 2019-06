Pior resgate de helicóptero de sempre? Maca que transporta mulher gira a grande velocidade

O vídeo do resgate de helicóptero de uma mulher de 74 anos em Piestwa Peak, no Arizona, que ficou ferida durante uma caminhada, já se tornou viral nas redes sociais.Segundo avança a Fox, e de acordo com o vídeo publicado, pode ver-se o momento em que a tentativa de resgate falha quando a maca que transportava a mulher começa a girar de forma descontrolada e a grande velocidade.Os bombeiros tentam baixar a maca, mas durante muitos segundos a mulher ficou no interior da maca às voltas, resultando em náuseas e tonturas.Apesar do incidente, o estado de saúde da mulher não se agravou.Segundo as autoridades, a turbulência do helicóptero esteve na origem do incidente.