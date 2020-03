Pivot da CNN e irmão do governador de Nova Iorque infetado com covid-19

O pivot da CNN, Chris Cuomo, foi diagnosticado com covid-19, informou a cadeia de televisão global com sede em Atlanta, EUA. Chris, que é irmão do governador de Nova Iorque, Andrew Cuomo, continuará a apresentar o programa ‘Prime Time’ a partir da sua casa naquela cidade norte-americana. "Vamos combater isto sendo inteligentes", disse Chris Cuomo.

Entretanto, o número de mortos nos Estados Unidos devido à pandemia de coronavírus ultrapassa já os três mil e supera assim os registados nos atentados terroristas de 11 de Setembro de 2001 em Nova Iorque e na Virgínia. O aumento galopante do número de vítimas por covid-19 obrigou já o governador, Andrew Cuomo, a lançar um apelo desesperado aos médicos do país para se deslocarem até Nova Iorque e ajudar o corpo clínico da cidade que se tornou no epicentro desta crise nos EUA.

"Nesta situação, não há estados vermelhos [cor do partido republicano, de Trump] e não existem estados azuis [cores do partido democrata de Cuomo] e não há baixas vermelhas e não há baixas azuis. É vermelho, branco e azul [cores da bandeira americana]. Esse vírus não discrimina", disse Cuomo citado pela agência Reuters.

A falta de meios obrigou já Donald Trump a aceitar a oferta de ajuda feita pelo presidente russo, Vladimir Putin. Um super cargueiro Ilyushin Il-76 deverá partir ainda esta terça-feira da capital da Rússia, Moscovo, para os EUA com um carregamento de material de proteção. De acordo com o canal de televisão estatal Russia Today o envio do material terá sido acordado durante uma conversa telefónica entre Trump e Putin.