Pizzas e hambúrgueres voltam a ser servidos nas escolas dos EUA por ordem de Trump

As pizzas, os hambúrgueres e as batatas fritas vão voltar a ser servidos nos refeitórios das escolas dos EUA, por ordem de Donald Trump. O presidente norte-americano coloca assim um ponto final aos padrões nutricionais promovidos pela ex-primeira-dama Michelle Obama, que durante oito anos lutou contra a obesidade infantil.Estas novas regras permitem aos estabelecimentos de ensino reduzir a quantidade de legumes e fruta no 'cardápio' das cantinas e ainda a variedade de alimentos frescos dados aos alunos.A medida foi anunciada pelo Departamento de Agricultura dos EUA que justificou a ação com a necessidade de diminuir o desperdício de comida nas escolas. "Os distritos escolares continuam a queixar-se de que há muito desperdicío alimentar e que é necessária mais flexibilidade para fornecer aos alunos refeições nutritivas mas também apetitosas", disse Sony Perdue, o secretário da Agricultura, através de um comunicado.Esta decisão está a ser fortemente criticada por várias associações, entre as quais a Associação por uma América mais Saudável, fundada por Michelle Obama.Apesar de polémica, esta não é a primeira vez que Donald Trump baixa a guarda no que toca à alimentação em âmbito escolar, desde que chegou à Casa Branca, em janeiro de 2017.Em 2019, o presidente desagravou as regras que obrigam as escolas a dispor de leite desnatado para os alunos que o solicitem.Nos EUA, mais de um terço dos alunos e aproximadamente 18% das pessoas entre os 2 e os 19 anos sofrem de obesidade.