Polémico apresentador Piers Morgan demite-se após duras críticas a Meghan Markle

O famoso jornalista e apresentador de televisão Piers Morgan demitiu-se após ter abandonado o programa Good Morning Britain, na emissora ITV, esta terça-feira após ter criticado Meghan Markle na sequência da entrevista da duquesa de Sussex a Oprah Winfrey.Num comunicado enviado pela emissora, a informação do afastamento de Morgan é confirmada.O antigo apresentador da CNN, acusou o casal de prejudicar a família real em busca de publicidade para benefício próprio, sem aceitarem a responsabilidade e o escrutínio que acompanham sua posição.Morgan apelidou ainda Meghan de "Princesa Pinóquio" num tweet e disse, esta segunda-feira, que não "acreditou numa palavra do que disse" na entrevista.Recorde-se que Meghan acusou a família real de levá-la a pensar em suicídio e acusou ainda alguém da família real, que não nomeou, de ter levantado questões sobre a cor da pele do filho em comum com o Príncipe Harry, o pequeno Archie.