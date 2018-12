Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia abate terrorista de Estrasburgo. Daesh reivindica ataque

Chérif Chekatt foi morto a tiro após abrir fogo sobre três polícias.

Por Magali Pinto | 01:30

Durou pouco mais de 48 horas a fuga do perigoso terrorista que matou três pessoas e feriu outras 16 no centro de Estrasburgo. Chérif Chekatt foi ontem à noite encurralado e abatido a tiro pela Polícia no bairro de La Meinau, vizinho ao local onde cresceu e onde tentou esconder-se após o atentado de terça-feira.



Segundo a TV francesa, o terrorista foi intercetado por uma patrulha da Polícia quando tentava entrar num prédio.



Interpelado pelos agentes, virou-se de arma na mão e disparou, mas foi imediatamente neutralizado pelos polícias, dois homens e uma mulher, que faziam parte da gigantesca operação de caça ao homem montada pelas autoridades francesas.



O Ministro do Interior confirmou pouco depois a morte do terrorista.



Horas antes, a Polícia tinha lançado uma megaoperação no vizinho bairro de Neudorf, onde residia e onde as autoridades tinham perdido o seu rasto após o atentado. Várias casas foram alvo de buscas, sem resultado.



Noutro ponto da cidade, foi detido pouco depois um suspeito, descrito como uma pessoa próxima ao atirador. Os pais e dois irmãos do terrorista já estavam sob custódia policial desde quarta-feira. Garantiram à Polícia não saber do seu paradeiro.



O número de mortos do ataque subiu ontem para três após o falecimento de um dos feridos graves. Outras dezasseis pessoas ficaram feridas, três das quais lutam pela vida. Uma está em morte cerebral.



"Morto ou vivo? Não interessa"

"Apanhar Chekatt morto ou vivo? Não interessa. O importante é que seja apanhado rapidamente", disse ontem de manhã um porta-voz do governo ao ser questionado sobre as instruções dadas aos polícias que procuravam o terrorista.



Caça ao homem em vários países

O rápido desaparecimento de Chekatt após o ataque de terça-feira levou as autoridades a admitir que poderia ter fugido do país. A proximidade da fronteira com a Alemanha levou a que fosse emitido um alerta europeu.



O terrorista não chegou, no entanto, a sair de Estrasburgo.



PORMENORES

Daesh reivindica ataque

O Daesh reivindicou ontem à noite o atentado em Estrasburgo. Comunicado no site ‘Amaq’, diz que Chérif Chekatt "era um soldado do Califado".



Ex-colega de cela preso

O quinto suspeito detido ontem é um antigo colega de cela de Chekatt, de 39 anos. O terrorista terá passado a noite anterior ao ataque na sua casa.



Retrato de Bin Laden

Apesar de só ter sido sinalizado como possível radical em 2015, Chekatt chegou a ter um retrato de Bin Laden na cela em 2008.