Operação policial em Neudorf terminou. Procurador de Paris anuncia nova detenção

Segundo os meios de comunicação locais, grande parte do bairro foi isolado.

14:53

As brigadas de intervenção francesas estiveram, ao início da tarde desta quinta-feira, a desencadear uma megaoperação num bairro do distrito de Neudorf, em Estrasburgo. Segundo o procurador de Paris, uma pessoa foi detida.



Segundo os meios de comunicação locais, grande parte do bairro foi isolado. Dezenas de carros impedem a circulação automóvel e centenas de polícias estão a patrulhar as ruas e casas daquele bairro.



Mais de 700 polícias e militares e dois helicópteros estão no local para tentar encontrar o autor do ataque, Cherif Chekatt.













Recorde-se que o autor do massacre foi deixado por um táxi, na noite de terça-feira e após o ataque, no bairro em que está a decorrer a operação.



Não há ainda informações sobre o objetivo da operação que está em curso.





Até ao momento estão confirmados três mortos e cinco feridos graves após o tiroteio da noite de terça-feira.