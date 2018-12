Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Polícia faz apelo para capturar fugitivo do ataque de Estrasburgo

Militares armados nas ruas e carros passados a pente fino.

Por Magali Pinto e R.R. | 01:30

Nas ruas de Estrasburgo, a presença da polícia fortemente armada com metralhadoras não deixa esquecer o terror de terça-feira à noite.



As ruas estão bloqueadas, os bairros cercados e as viaturas são passadas a pente fino. Duas pessoas morreram, uma está em morte cerebral e outras 12 ficaram feridas.



Não conseguiram escapar aos tiros indiscriminados de Chérif Chekatt, de 29 anos. O terrorista continua à solta, armado. A polícia considera-o muito perigoso e apelou nas redes sociais à população para ajudar a encontrar o terrorista.



O apelo de uma imagem e descrição do fugitivo, mas pedem para que o homem não seja confrontado.



Toda a França está em alerta máximo para o risco de novos ataques. O nível de ameaça, de ‘emergência por atentado’, é o mais elevado e significa um reforço de controlo nas fronteiras e aumento de segurança nos mercados de Natal com unidades antiterroristas destacadas.



Está lançada a caça ao homem com a mobilização de todo o tipo de meios, até agora sem sucesso. Chérif foi baleado num braço por um militar, mas isso não evitou a fuga.



Durante o tiroteio, o terrorista gritou "Alá é grande". O procurador de Paris não tem dúvidas: "O terrorismo atingiu mais uma vez o nosso território".



A Polícia sabe quem é o atirador. Já o conhecia de delitos menores - roubos a bancos. Estava também na ‘Ficha S’, lista que inclui suspeitos de grupos radicais.



Na terça-feira, irrompeu pelas ruas estreitas do centro e encurralou vários inocentes. Sem escapatória, as vítimas aleatórias foram atingidas pelos disparos de uma arma automática.



Os pais e dois irmãos de Chérif foram levados para interrogatório. Por encontrar está o táxi que o atirador roubou.



Criminoso comum radicalizado na prisão

O perfil de Chérif Chekatt é idêntico ao de outros ‘lobos solitários’ que semearam o terror na Europa nos últimos anos. Filho de imigrantes, cresceu num bairro pobre dos arredores de uma grande cidade (Estrasburgo) e desde cedo caiu nas malhas do pequeno crime mais ou menos violento.



Tem um longo cadastro com 27 condenações em França, Alemanha e Suíça e cumpriu pena por duas vezes, uma na Alemanha por assalto armado e outra em França por agressão violenta com uma garrafa partida.



Foi durante esta segunda passagem pela cadeia, em 2014-15, que se radicalizou, adotando um fervor religioso até então desconhecido.



Quando saiu da prisão já estava na ‘Ficha S.’, o gigantesco ficheiro com os nomes de mais de 26 mil possíveis radicais islâmicos sob vigilância das autoridades.



Na terça-feira de manhã, a polícia foi a sua casa para tentar detê-lo por tentativa de homicídio: um assalto que correu mal, em agosto, e que resultou num ferido grave à facada. Três cúmplices foram presos, mas Chérif escapou ao cerco policial para reaparecer, horas mais tarde, e semear o terror no coração de Estrasburgo.



Turista tailandês entre as vítimas

A única vítima mortal do atentado identificada até ao momento é o cidadão tailandês Anupong Suebsamarn, que estava a passar uns dias de férias em Estrasburgo com a mulher.



Outra vítima mortal é um morador local de 45 anos, cujo nome não foi revelado, e que foi abatido pelas costas ao sair de um café.



Tinha estado a beber um aperitivo com a mulher o filho e saiu para a rua enquanto eles foram à casa de banho. A vítima em morte cerebral é um imigrante afegão com cerca de quarenta anos.



12 feridos, oito graves

Além das três vítimas mortais (uma em morte cerebral), o atentado fez 12 feridos, oito em estado grave. Algumas das vítimas foram esfaqueadas.



PORMENORES

Portuguesa vive terror

"Nunca me vou esquecer desta noite de terror. Ver um homem com um tiro no peito, sem poder ajudar, é traumatizante", contou ao CM Lília Bispo, assistente parlamentar portuguesa.



Mercado fechado

Estava prevista para esta quinta-feira a reabertura do mercado de Natal de Estrasburgo, onde ocorreu o ataque, mas foi decidido adiar por existir ameaça.