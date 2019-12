Começa coletiva na #10DP, sobre o caso do ataque à produtora Porta dos Fundos. O delegado titular da unidade, Marco Aurélio de Paula Ribeiro dá detalhes sobre a investigação. — Polícia Civil RJ (@PCERJ) December 31, 2019

A Polícia Brasileira identificou esta terça-feira Eduardo Fauzi Cerquise como um dos suspeitos do ataque à produtora Porta dos Fundos no passado dia 24 de dezembro.As autoridades percorreram várias ruas da Zona Norte e Centro da cidade mas não conseguiram encontrar o suspeito, já considerado um fugitivo.Na casa do suspeito foram apreendidos mais de 100 mil reais, munições, uma arma falsa e um computador, segundo avança a Globo.Eduardo Cerquise foi identificado por câmaras de segurança após retirar o capuz, momentos depois do ataque.