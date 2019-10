Polícia britânica procura mais um suspeito após acusar quatro portugueses de ataque a compatriota

A polícia de Sussex lançou esta terça-feira um novo apelo público para encontrar mais um dos suspeitos de um ataque a um português na semana passada em Eastbourne, no sul de Inglaterra.A fotografia de um homem com uma camisola de capuz verde e calças de ganga foi esta terça-feira divulgada, um dia depois de quatro portugueses terem sido acusados de um ataque violento a um compatriota.Rui Pereira, de 28 anos, Max Pereira, de 23 anos, Bruno Tavares, de 22 anos, e Carlos Semedo, de 24 anos, foram presentes na quarta-feira ao Tribunal de Magistrados de Hastings, onde foi marcada uma audiência para 11 de novembro para se declararem inocentes ou culpados, adiantou fonte policial à agência Lusa.A vítima do ataque, um homem de 25 anos, não foi identificada e continua hospitalizada no Royal Sussex County Hospital, em Brighton, em estado "grave" devido a ferimentos na cabeça.O ataque teve lugar a 08 de outubro por volta das 17:30 horas na rua em pleno dia, o que levou a polícia a fazer vários apelos públicos para pedir informações de potenciais testemunhas.