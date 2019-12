Polícia de Hong Kong fez mais de seis mil detenções em meio ano de protestos

A polícia de Hong Kong disse esta segunda-feira que fez 6.022 detenções e disparou cerca de 16 mil granadas de gás lacrimogéneo durante os protestos que se prolongam há seis meses nesta região administrativa especial chinesa.

De acordo com as autoridades locais, o número total de detidos incluiu as 11 pessoas que foram intercetadas pela polícia durante o passado fim de semana e que se encontravam na posse de armas, incluindo pistolas.

A polícia suspeita que as armas se destinavam a ser usadas durante as manifestações de domingo que reuniram milhares de pessoas de forma pacífica na ilha de Hong Kong.