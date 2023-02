Polícia detém homem que agrediu namorada em direto no 'TikTok'

Pessoal

Na manhã desta terça-feira, Simona e namorado foram à esquadra de Soria para denunciar insultos e ameaças que estavam a receber, informa a Efe.

Foi nesse momento que os agentes prenderam Lúcifer, nome que usa no TikTok.

A Polícia Nacional espanhola deteve, esta terça-feira, um homem acusado de agredir a namorada durante um direto no TikTok. O vídeo tornou-se viral nas redes sociais e provocou uma onda de contestação. A detenção aconteceu, mas a jovem não apresentou queixa contra o namorado.Segundo o El Mundo, o casal publicou um vídeo a explicar que tudo se tinha tratado de uma encenação para ganhar fama na rede social.A agressão aconteceu este fim-de-semana. Simona, de 23 anos, conversava num direto com mais três jovens. Um deles perguntou quem estava com a rapariga, ao que ela respondeu: "É o meu pai". Ao longe ouve-se alguém responder: "Pareço quem?". O rapaz levanta-se e dá uma bofetada em Simona, que rapidamente se recompôs e tentou disfarçar a situação.O vídeo tornou-se viral nas redes sociais e Simona acabou por justificar que tudo não passava de uma encenação: ", fizemos tudo isso por dinheiro, por fama".