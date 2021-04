Polícia do Capitólio foi avisada do ataque mas ordenada a não agir agressivamente, avança relatório

A Polícia do Capitólio dos Estados Unidos foi avisada "claramente" e antecipadamente sobre a violência dos atacantes em 6 de janeiro, mas os seus comandantes ordenaram aos oficiais que não usassem as suas táticas "mais agressivas" contra os manifestantes.

Estas são as conclusões de um novo relatório de 104 páginas sobre o ataque ao Capitólio, preparado pelo inspector-geral, Michael A. Bolton, que foi tornado público hoje pelo The New York Times.

O documento, que será apresentado na quinta-feira no Capitólio, critica a forma como a Polícia do Capitólio se preparou e respondeu à violência dos manifestantes em 6 de janeiro.