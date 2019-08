Polícia envia por engano link pornográfico a quase 2000 pessoas

A polícia holandesa enviou uma mensagem a quase duas mil pessoas sobre um incêndio que ocorreu numa casa em Nieuwleusen, na Holanda, mas, por acidente, incluiu na mensagem um link pornográfico.



Segundo o jornal holandês NL Times, o caso ocorreu na passada quinta-feira, quando as autoridades enviaram a mensagem com o objetivo de entrarem em contacto com possíveis testemunhas do incêndio de 14 de julho, que fez uma vítima mortal.

No entanto, em vez de enviar um link com o comunicado de impressa sobre o incidente, a polícia enviou o link com menos dois caracteres. As pessoas foram redirecionadas para um site chamado Chubby Parade, "uma comunidade respeitosa de pessoas divertidas e amantes de gordinhos com uma atitude de tamanho positivo", de acordo com a descrição do site.



Por engano, foi enviado um link com imagens pornográficas de um dos usuários da página. "Este link leva a uma página que não apoiamos", disse a polícia em comunicado. "Lamentamos que tenha sido assim que as coisas se desenvolveram. As autoridades rapidamente enviaram uma nova mensagem com o link correto."

O porta-voz da polícia disse à emissora de rádio holandesa RTV Oost que cerca de 1.900 pessoas receberam o link. Mas não ficou claro quantas pessoas clicaram no link e foram direcionadas para o site pornográfico.