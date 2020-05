Polícia Federal brasileira quer depoimento de Bolsonaro no inquérito sobre interferências do presidente

A Polícia Federal brasileira indicou na sexta-feira ao Supremo Tribunal Federal (STF) considerar necessário o depoimento do Presidente do Brasil, no inquérito sobre alegadas interferências de Jair Bolsonaro no órgão policial.

"Para a adequada instrução das investigações, mostra-se necessária a realização da oitiva [audição] do Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, a respeito dos factos apurados", afirmou a Polícia Federal, num comunicado enviado ao juiz do STF Celso de Mello, citado pela imprensa brasilira.

A Polícia Federal pediu ainda ao Supremo mais 30 dias para concluir o inquérito que apura se o chefe de Estado tentou efetivamente interferir na instituição.