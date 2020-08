Polícia francesa mata a tiro motorista português

Um motorista português foi morto a tiro pela polícia francesa nos arredores de Bordéus no passado dia 7 de agosto, mas a informação foi revelada apenas esta sexta-feira.



O homem de 35 anos, com cadastro, foi mandado parar pela polícia em Gironde e submetido a um teste de saliva para identificar indícios de consumo de drogas. Quando percebeu que a análise era positiva, o português colocou-se em fuga e, na versão da 'gendarmerie' (polícia) francesa, terá avançado contra a barreira policial. O motorista conduzia um camião subcontratado pelos correios franceses.





Começou assim uma perseguição ao camião pela polícia ao longo de 11 quilómetros. O homem acabou por colidir com um carro patrulha onde se encontrava um polícia. Um outro agente disparou várias vezes sobre o português e o camião acabaria por pegar fogo e causar um incêndio no mato ao lado da estrada. O homem, já conhecido pela polícia, acabou por morrer no local.O caso está sob investigação judicial e a 'gendarmerie' também abriu um inquérito a este caso.