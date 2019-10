Tudo o que já se sabe sobre o 'camião do horror' onde 39 pessoas morreram sufocadas e congeladas

O Mundo ficou esta quarta-feira de olhos postos no Reino Unido após terem sido encontrados 39 cadáveres num contentor que vinha dentro de um camião britânico em Essex, nos arredores de Londres.À medida que a investigação ao 'camião do horror' avança, vão sendo conhecidos novos pormenores como é o caso da nacionalidade destas pessoas e o sexo das mesmas. São todos chineses e tratam-se de oito mulheres e 31 homens, incluindo um adolescente, que, ao que tudo indica, terão morrido sufocados e congelados até a morte dentro do contentor.As temperaturas neste equipamento de transporte - que tinha entrado no Reino Unido, cerca de uma hora antes de ser encontrado, num ferry proveniente de Zeebrugge, na Bélgica - terão chegado aos 25 graus negativos, segundo avançam os meios de comunicação social britânicos.As autoridades procederam esta quarta-feira à remoção dos corpos e iniciou-se então a tarefa de identificar cada um deles. Tratar-se-ão de imigrantes ilegais que procurariam uma vida melhor no Reino Unido. Esta é a tese mais sólida que, até ao momento, está a ser avançada.Inicialmente suspeitava-se que este contentor era proveniente de Dublin, na Irlanda, porém, a polícia acabou por confirmar que vinha efetivamente da Irlanda, mas tinha saído daí sem carga. O trajeto que este contentor percorreu é, até agora, incerto.

Acredita-se que os passageiros clandestinos tenham estado dentro do contentor mais de 12 horas até terem sido encontrados mortos.



A agência britânica de combate à criminalidade (National Crime Agency) afirma que está a trabalhar para identificar os "grupos de crime organizado que poderão estar envolvidos" no incidente.



Mo Robinson: Cúmplice de tráfico humano ou um mero 'peão'

Mo Robinson era o condutor deste camião. Tem 25 anos, é irlandês, reside em Poradown, na Irlanda no Norte, e a polícia está a investigá-lo por homicídio. Segundo o jornal Mirror, a polícia continua a interrogá-lo e sabe-se que este tem uma namorada grávida de gémeos.

Segundo o jornal Telegraph, é "muito improvável" que Robinson soubesse dos alegados planos de tráfico de imigrantes para o Reino Unido.



A polícia investigava inicialmente uma suspeita de tráfico de irlandeses, de acordo com o relatório policial. Para já, não foi ainda revelada a identidade de quem deu o alerta para a presença dos corpos naquele camião.

Os amigos de Robinson, o condutor, alegam que foi o próprio quem alertou os serviços de emergência para a presença dos migrantes dentro do contentor.

Um amigo do irlandês disse ao MailOnline que este não tinha conhecimento do que estava dentro do contentor. "Aparentemente, ele estacionou na propriedade industrial [onde foi descoberto pela polícia britânica] e foi buscar a papelada de um compartimento no interior da porta do camião", afirma alegando que foi aí que detetou a presença dos migrantes e deu, alegadamente, o alerta às autoridades.



"Ficou absolutamente horrorizado", acrescentou ainda.



O trajeto do contetor

É ainda desconhecido o trajeto exato que percorreu este camião e em que parte do mesmo terão entrado os migrantes. Sabe-se que o contentor saiu da Irlanda sem carga e que chegou ao porto de Purfleet, no rio Tamisa, num ferry proveniente de Zeebrugge, na Bélgica. Aí já teria os migrantes dentro da estrutura.



As autoridades belgas confirmaram que o camião chegou a Zeebrugge às 14h49, horário local (13h49 em Portugal), na terça-feira e deixou o porto belga na mesma tarde.



O ferry atracou em Essex, Reino Unido, cerca das 12h30 de quarta-feira, hora local (a mesma hora em Portugal) e o camião deixou o porto de Purfleet cerca de 35 minutos depois.



O camião trazia estampado no vidro do camião a palavra 'Irlanda' com a mensagem "o derradeiro sonho".



O Ministério de Relações Exteriores da Bulgária disse que o camião foi registado em Varna, na Bulgária "sob o nome de uma empresa pertencente a um cidadão irlandês".