Trinta e nove cadáveres encontrados dentro de camião no Reino Unido

Trinta e nove pessoas foram encontradas mortas no interior de um camião num parque industrial em Essex, no Reino Unido. A notícia está a ser avançada pela Sky News.



Entre as vítimas encontra-se um adolescente. Os bombeiros e a polícia foram destacados para o parque industrial de Waterglade pela 01h40 desta madrugada.





O motorista de 25 anos com nacionalidade irlandesa foi detido.

Em comunicado, a polícia de Essex refere que está a proceder à identificação das vítimas. Pode ler-se ainda que o contentor terá dado entrada no país há cerca de três dias, na zona de Holyhead, no País de Gales, e seria proveniente da Bulgária.



Foi instalado um cerco no Parque Industrial Waterglade, em Thurrock, que permanece fechado.

Em atualização