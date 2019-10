pessoas no interior de outro camião num parque industrial em Essex, também no Reino Unido.

Nove migrantes foram encontrados vivos num segundo camião em Kent, no Reino Unido. A notícia é avançada pela Sky News.A viatura foi intercetada pelas autoridades, depois de esta quarta-feira terem sido encontradas 39"Nove pessoas estão a ser analisadas por precaução antes de serem encaminhadas aos agentes de imigração do Ministério do Interior", disse um porta-vez da polícia de Kent.