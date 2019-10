Já é conhecida a nacionalidade dos 39 cadáveres encontrados em camião no Reino Unido

As 39 pessoas encontradas mortas dentro de um camião esta quarta-feira em Essex, no Reino Unido, são de nacionalidade chinesa.A notícia está a ser avançada pelo jornal The Mirror depois de as autoridades terem iniciado um processo de investigação e identificação das vítimas.Recorde que foram encontrados 39 cadáveres esta quarta-feira pela polícia britânica dentro de um contentor transportado por um camião nos arredores de Londres, num aparente caso de tráfico de seres humanos.As vítimas - 38 adultos e um adolescente - seriam imigrantes ilegais em busca de uma vida melhor no Reino Unido e terão morrido sufocadas no interior do contentor de refrigeração fechado.O condutor do camião foi detido e já foi identificado pela imprensa britânica como Mo Johnson, um jovem de 25 anos residente em Portadown, na Irlanda do Norte. Foi ele quem trouxe o camião da Irlanda no início da semana e quem recolheu o contentor no porto de Purfleet ao início da madrugada de quarta-feira.Foi detido pela polícia por suspeita de homicídio mas, a confirmarem-se as indicações de que não esteve mais de uma hora ao volante do camião, poderá ser libertado em breve.O contentor tinha entrado no Reino Unido cerca de uma hora antes, através do porto de Purfleet, e era proveniente de Zeebrugge, na Bélgica. Chegou ao porto às 00h30, foi recolhido por um camião conduzido por um jovem de 25 anos (ver caixa) e levado até um parque industrial nas proximidades, onde chegou por volta da 01h10.Meia hora depois, foi dado o alerta. Os serviços de emergência, que foram os primeiros a chegar, confirmaram que as vítimas já estavam mortas há algum tempo. Tudo indica que terão morrido antes de o contentor chegar ao Reino Unido.