Trinta e nove imigrantes morrem fechados em contentor no Reino Unido

Imigrantes mortos em contentor

A Polícia britânica descobriu esta quarta-feira os corpos de 39 pessoas num contentor transportado por um camião nos arredores de Londres, num aparente caso de tráfico de seres humanos. As vítimas - 38 adultos e um adolescente - serão imigrantes ilegais em busca de uma vida melhor no Reino Unido e terão morrido sufocadas no interior do contentor fechado. O motorista foi detido por suspeita de homicídio.O contentor tinha entrado no Reino Unido cerca de uma hora antes, através do porto de Purfleet, e era proveniente de Zeebrugge, na Bélgica. Chegou ao porto às 00h30, foi recolhido por um camião conduzido por um jovem de 25 anos (ver caixa) e levado até um parque industrial nas proximidades, onde chegou por volta da 01h10.Meia hora depois, era dado o alarme. Os serviços de emergência, que foram os primeiros a chegar, confirmaram que não havia nada a fazer pelas vítimas, que já estariam mortas há algum tempo. Tudo indica que terão morrido antes de o contentor chegar ao Reino Unido.Inicialmente julgou-se que o camião seria proveniente da Bulgária e teria entrado no Reino Unido vindo de Dublin, na Irlanda. A polícia confirmou mais tarde que o camião veio, efetivamente, da Irlanda, mas sem carga, tendo apenas carregado o contentor no porto de Purfleet. O percurso do contentor até chegar ao porto belga de Zeebrugge era esta quarta-feira desconhecido.A polícia recusou confirmar quem deu o alarme para a presença dos corpos no contentor. As autoridades tentam agora apurar a identidade e nacionalidade das vítimas, recusando especular sobre a sua origem. Tudo indica, porém, que se tratam de migrantes ilegais que terão sido abandonados por traficantes de pessoas.A 27 de agosto de 2015, a descoberta dos corpos de 71 imigrantes ilegais no interior de um camião abandonado à beira da estrada na Áustria abalou uma Europa a braços com uma crise migratória sem precedentes. As vítimas - homens, mulheres e crianças, incluindo um bebé - eram imigrantes da Síria, Iraque e Afeganistão. Embarcaram na Hungria e tinham como destino a Alemanha.Durante a viagem, devido ao calor, os imigrantes, que tinham pagado 1500 euros à cabeça, suplicaram em vão aos traficantes para os deixarem apanhar ar. Quando a viatura finalmente se imobilizou, na Áustria, estavam todos mortos. Em pânico, o condutor abandonou o camião à beira da estrada, onde viria a ser encontrado pela polícia.Os ocupantes estavam mortos há pelo menos dois dias. Os traficantes acabaram por ser detidos e julgados em junho de 2018 na Hungria, país onde a investigação concluiu que os imigrantes tinham morrido sufocados. Os quatro principais arguidos - um afegão e três búlgaros - foram condenados a 25 anos de prisão por "homicídio agravado por particular crueldade". Outros dez membros da rede foram condenados a penas entre os 3 e 12 anos.O condutor do camião foi identificado pela imprensa britânica como Mo Johnson, um jovem de 25 anos residente em Portadown, na Irlanda do Norte. Foi ele quem trouxe o camião da Irlanda no início da semana e quem recolheu o contentor no porto de Purfleet ao início da madrugada de quarta-feira.Foi detido pela polícia por suspeita de homicídio mas, a confirmarem-se as indicações de que não esteve mais de uma hora ao volante do camião, poderá ser libertado em breve.O PM britânico mostrou-se "chocado" com a morte dos imigrantes e defendeu que os traficantes de pessoas devem ser "perseguidos e punidos".O líder da oposição trabalhista, Jeremy Corbyn, disse que as mortes são uma "tragédia humana inimaginável" que exige "respostas".O contentor em que os imigrantes morreram era frigorífico. Se a refrigeração estivesse ligada, as temperaturas podiam ir até aos 25 graus negativos.Após as diligências iniciais, a polícia rebocou o contentor para as docas de Tillbury, para realizar o trabalho forense longe do olhar dos jornalistas.A polícia britânica intercetou esta quarta-feira numa estrada de região de Kent um camião com nove imigrantes ilegais escondidos no compartimento de carga. Foram vistos por um médico e levados para um centro de imigração. Terão embarcado clandestinamente em França.O camião que recolheu o contentor com os imigrantes mortos foi registado na Bulgária em 2017, o que levou inicialmente a polícia a afirmar que tinha vindo daquele país.Em junho de 2000, os corpos de 58 imigrantes chineses foram encontrados num camião no porto de Dover. Duas pessoas sobreviveram. Motorista foi condenado a 14 anos de prisão.