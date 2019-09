Boris Johnson: "Prefiro morrer numa valeta a adiar o Brexit"

Boris Johnson voltou esta quinta-feira a jurar que não irá pedir um novo adiamento do Brexit a Bruxelas, afirmando que "preferia morrer numa valeta". Para o primeiro-ministro britânico, a única solução é "deixar o povo decidir" através de eleições.Falando aos jornalistas um dia após a oposição ter forçado no Parlamento um adiamento do Brexit por três meses e recusado o pedido do governo para convocar eleições antecipadas, Johnson agiu como se nada tivesse acontecido, prometendo que nunca irá a Bruxelas pedir um novo adiamento. "Preferia morrer numa valeta", garantiu o chefe do governo.Johnson insistiu ainda que o problema do Brexit só se resolve com eleições e acusou o líder trabalhista Jeremy Corbyn de "cobardia" por recusar ir a votos. "Deve ser o primeiro líder da oposição que recusa um convite para eleições antecipadas", ironizou.Os trabalhistas dizem que só aceitarão ir às urnas quando o adiamento do Brexit for "irreversível", mas estão divididos quanto à melhor altura. Corbyn e outros dirigentes consideram que a promulgação do adiamento pela rainha é suficiente e admitem votar a favor das eleições quando os conservadores voltarem a propô-las, na segunda-feira, mas parte do partido quer esperar até o adiamento ter sido aceite por Bruxelas, em outubro.Ainda mal refeito da humilhante dupla derrota da véspera nos Comuns, o primeiro-ministro britânico recebeu esta quinta-feira outra má notícia: o irmão, Jo Johnson, deputado conservador e defensor da permanência na UE, anunciou a sua demissão, afirmando não poder continuar dividido "entre a lealdade familiar e o que considera ser o melhor para o país". A imprensa britânica diz que Boris Johnson tentou, em vão, demover o irmão.O ministro encarregado dos preparativos para um Brexit sem acordo, Michael Gove, garantiu esta quinta-feira que Boris Johnson não pensa demitir-se apesar das sucessivas derrotas no Parlamento. "Não acredito que o primeiro-ministro tenha qualquer intenção de pedir a demissão", disse Gove.A proposta de lei da oposição sobre o adiamento do Brexit por três meses foi esta quinta-feira aprovada na Câmara dos Lordes e deverá receber o aval da rainha Isabel II nas próximas horas.Apesar do adiamento do Brexit aprovado pelo Parlamento na quarta-feira, o governo britânico mantém os preparativos para uma possível saída sem acordo da UE a 31 de outubro para o caso de Bruxelas ou algum dos estados-membros da UE não aceitarem o referido adiamento.