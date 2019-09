Irmão de Boris Johnson demite-se do governo britânico

Jo Johnson, irmão do primeiro-ministro Boris Johnson, anunciou esta quinta-feira, dia 5 de setembro, a sua demissão do cargo de secretário de Estado da Economia, da Energia e da Estratégia Industrial e do lugar de deputado por Orpington.

Numa mensagem publicada no Twitter, Johnson, de 47 anos, admitiu que, nas últimas semanas, se sentiu dividido entre a lealdade à família e o interesse nacional, uma tensão que é para si "irresolúvel".

"Tem sido uma honra representar Orpington durante estes nove anos e ocupar o cargo de secretário de Estado sob a liderança de três primeiros-ministros. Nas últimas semanas, tenho estado dividido entre a lealdade à família e o interesse nacional – é uma tensão irresolúvel e é tempo de outros assumirem os meus lugares de deputado e secretário de Estado", referiu o responsável na rede social.

