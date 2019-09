Parlamento britânico aprova legislação para travar Brexit sem acordo

Os deputados da Câmara dos Comuns aprovaram esta quarta-feira, na generalidade, um travão à saída do Reino Unido da União Europeia sem acordo.



O projeto de lei que visa impedir Boris Johnson de retirar o Reino Unido da União Europeia sem um acordo passou pela primeira etapa do processo de aprovação no Parlamento. O primeiro-ministro do Reino Unido considera que um novo adiamento é "inútil", no entanto viu-se esta quarta-feira novamente derrotado.

Esta é apenas a primeira etapa do processo. A segunda votação mais importante é esperada às 19h00. O governo de Johnson foi derrotado com 300 votos contra 329, o que significa que o primeiro-ministro perdeu o apoio de outro parlamentar desde a votação desta terça-feira à noite, quando obteve 301 votos.