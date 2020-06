Polícia mata afro-americano desarmado

Um novo episódio de violência nos Estados Unidos acabou com um cidadão afro-americano morto por um polícia, na cidade de Atlanta, após resistir à detenção e fugir.

O caso aconteceu na noite de sexta-feira. Rayshard Brooks, de 27 anos, adormeceu dentro do carro na fila de um drive-thru de um restaurante, bloqueando outros clientes, que chamaram a polícia. O afro-americano, que estaria alcoolizado, foi filmado a lutar e a resistir à tentativa de imobilização por parte dos agentes, que chegaram mesmo a disparar uma taser para o travar. A tese da polícia defende que Brooks fugiu após falhar o teste de sobriedade - que consiste em exercícios para avaliar a coordenação motora.





Foi nessa tentativa de fuga que Brooks terá roubado a taser a um dos agentes. Mais tarde, foram divulgadas imagens que estão agora a servir de apoio à investigação. Nas imagens das câmaras de vigilância do restaurante é possível ver Brooks a fugir dos dois agentes, com o que parece ser uma taser na mão direita, até que se ouvem três disparos. Brooks cai no chão ao ser baleado e acaba por morrer no hospital poucas horas depois. A polícia diz que a vítima terá tentado disparar a arma de choques contra os agentes antes de ser atingido mortalmente. Os protestos contra a atuação da polícia subiram rapidamente de tom na cidade - e um pouco por todo o país - e o restaurante onde aconteceu o trágico episódio foi incendiado por manifestantes em fúria.

O agente que disparou contra Brooks foi demitido e o outro polícia envolvido no caso foi colocado em serviço administrativo. A presidente da Câmara de Atlanta confirmou ainda que a chefe da polícia da cidade se demitiu.

Esta morte junta-se à de George Floyd, outro cidadão afro-americano morto por agentes da polícia em maio, que espoletou protestos globais contra o racismo e a violência policial.



PORMENORES

Quatro filhos

Rayshard Brooks tinha 27 anos e deixa órfãs 3 meninas de 1, 2 e 8 anos e um rapaz de 13 (enteado). Nas redes sociais publicou várias fotos das crianças.



Aniversário

A mais velha das três filhas de Brooks fazia anos no sábado e, segundo o advogado da família, tinham estado juntos no dia em que o afro-americano foi morto. Brooks levou-a um salão de beleza e foram comer fora.



36 detidos nos protestos

Pelo menos 36 pessoas foram detidas na sequência dos protestos contra a morte de Rayshard Brooks, revelou um porta-voz da polícia de Atlanta. O caso acontece após a morte de George Floyd, em Minneapolis, e volta assim a inflamar os protestos contra o racismo e a violência policial nos EUA.